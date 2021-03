Recovery e Dl Sostegno, Draghi convoca ministri a Palazzo Chigi

editato in: da

(Teleborsa) – Fare il punto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e il decreto Sostegno. Con questo obiettivo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo un incontro con il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha convocato oggi a Palazzo Chigi i ministri della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini.

Proprio ieri Giovannini aveva annunciato un’iniziativa per velocizzare le procedure per la realizzazione delle opere. “La scorsa settimana, con il ministro Franceschini e il ministro Cingolani, – ha affermato ieri Giovannini in occasione della presentazione online dei risultati di IMPatto Giovani Focus 2021 – abbiamo creato un tavolo tecnico per capire come ridurre una serie di ritardi a livello nazionale e velocizzare le procedure che sono di competenza di diversi ministeri. Infine, domani parte un’altra iniziativa, su cui non vi dico nulla, che invece va ad affrontare tematiche più strutturali sulla legislazione in quanto tale. C’è il massimo impegno del Governo, tutto il governo non solo del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a far sì che quei piani, non solo quelli del Recovery Plan ma anche quelli finanziati dalle risorse nazionali, possano essere attuati rapidamente”.