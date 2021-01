Recovery, Confagricoltura: “Prioritari investimenti e programmazione”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Recovery Plan sarà fondamentale per il settore dell’agricoltura, che conta di spuntare qualche risorsa in più per il rilancio e scommette su innovazione, digitalizzazione, riqualificazione urbana e delle infrastrutture. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nell’audizione in Comagri Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il recovery plan è fondamentale per il settore. Il tema della Next generation UE avrà un ruolo estremamente importante ed è un’occasione unica”, ha affermato Giansanti, spiegando che “il contributo degli agricoltori europei è stato di oltre 35 miliardi di euro, e per il quadro italiano parliamo di circa 3,5 miliardi. Le risorse destinate all’agricoltura ammontano invece a 2,5 miliardi per il capitolo 2.1, è evidente che abbiamo l’ambizione di vedere aumentate queste risorse di almeno un altro miliardo di euro. Si tratta di risorse importanti ma da implementare”.

Il presidente di Confagricoltura ha rilanciato sui temi della futura Pac, il Green New Deal, la digitalizzazione, la necessità prioritaria di una riqualificazione urbana e delle infrastrutture. Sul tema del dissesto idrogeologico ha sottolineato l’importante ruolo degli agricoltori nella tutela del territorio.

“Auspichiamo – ha concluso Giansanti – che queste risorse siano spese prioritariamente nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, massima attenzione all’agricoltura di precisione. Un altro grande tema riguarda lo sviluppo delle aree interne del Paese, sul quale serve un grande progetto”.