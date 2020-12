Recovery, Coldiretti: investire su cibo e territorio

editato in: da

(Teleborsa) – “Occorre investire su settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui, con l’emergenza Covid, il cibo ha dimostrato tutta la sua strategicità per difendere l’Italia dalle turbolenze provocate dalla pandemia che ha scatenato corse agli accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove povertà”.

Lo afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’approvazione definitiva del bilancio pluriennale dell’Unione e del “Next Generation EU” sottolineando che ci troviamo davanti ad “un’occasione imperdibile per superare lo storico squilibrio nella distribuzione dei fondi europei che ha sempre penalizzato gli agricoltori italiani in Europa e per superare gli ostacoli alla competitività delle produzioni agroalimentari nazionali rispetto ai concorrenti, dalle infrastrutture ai trasporti, dalla logistica fino alle energie rinnovabili”.