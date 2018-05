Recordati vola sul principale listino milanese

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Recordati che balza sul principale listino milanese mostrando un guadagno del 5,38% a 31,73 euro per azione.

Le azioni corrono dopo alcuni rumors di stampa e vedrebbero il fondo di private equity CVC Capitral Partners interessato al Gruppo farmaceutico per una possibile acquisizione da 8 miliardi di euro, pari a un premio del 25% rispetto ai valori attuali.

L’indiscrezione è riportata da Reuters che spiega che sono intercorsi colloqui per il deal che al momento rimangono in stand-by per le preoccupazioni sulla situazione politica dell’Italia alle prese con la formazione del nuovo Governo.