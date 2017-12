Recordati rileva tre prodotti da Bayer. Mercato apprezza

(Teleborsa) – Il mercato premia l’ultima operazione commerciale di Recordati.

La farmaceutica italiana sta infatti guadagnando terreno a Piazza Affari (+1,59%) dopo aver annunciato l’acquisizione di tre prodotti da Bayer Consumer Health per il mercato francese: Transipeg, TransipegLib e Colopeg.

I primi due prodotti sono lassativi a base di macrogol per il trattamento della stitichezza sintomatica negli adulti, mentre Colopeg è indicato per la pulizia dell’intestino come preparazione alle procedure diagnostiche per via endoscopica.

Nell’anno 2016 le vendite dei prodotti in Francia sono state di circa 10 milioni di euro.

“L’acquisizione di Transipeg, TransipegLib e Colopeg, marchi molto noti in Francia, è in linea con la nostra strategia di rafforzare il portafoglio di prodotti in questo mercato”, ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato e Vice Presidente. “Stiamo progressivamente incrementando la nostra presenza nell’area della gastroenterologia e questa linea di prodotti rappresenta un’ulteriore

scelta per medici e pazienti per soddisfare le loro necessità terapeutiche”.