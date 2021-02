Recordati, programma di acquisto azioni proprie a servizio piani stock options

editato in: da

(Teleborsa) – Recordati, in attuazione della delibera assembleare del 29 Aprile 2020, ha comunicato di aver conferito mandato a J.P. Morgan AG per dare esecuzione al programma di acquisto di azioni proprie per conto della Società.



Il Programma è volto all’acquisto di azioni Recordati da destinare a servizio dei piani di stock options rivolti al management del Gruppo Recordati già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro.

Il numero massimo delle azioni propri potrà essere di 1.500.000 azioni Recordati del valore nominale unitario di 0,125 euro. Il Gruppo ha segnalato che al 19 febbraio 2021, deteneva 2.813.302 azioni proprie, pari all’1,3452% del capitale sociale.

Il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo (pari ad euro 0,125) mentre il prezzo massimo d’acquisto non potrà essere superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%, nei limiti del controvalore massimo di 75 milioni di euro

La durata del programma sarà fino alla scadenza dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2020 e quindi sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 da parte dell’Assemblea (i.e. fino al 20 aprile 2021).

Intanto, a Milano, muove verso il basso Recordati e si posiziona a 42,01 euro, con una discesa dello 0,73%.