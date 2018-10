Recordati in rally su attesa nuove acquisizioni

editato in: da

Grande giornata per il Recordati, che vanta un rialzo del 4,12% in Borsa, in vista di possibili operazioni di M&A. Ad alimentare l’attesa sono le indiscrezioni di stampa che parlano di un finanziamento di 500 milioni chiesto alle banche per future acquisizioni.

Uno spunto che ha solleticato l’interesse del mercato oggi e che fa il paio con le voci che parlano della ricerca di un partner finanziario e del possibile ingresso del fondo CVC Capital nel capitale.

Il quadro di medio periodo di Recordati ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 31,23 Euro. Primo supporto individuato a 29,99. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 32,47.

