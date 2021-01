Recordati, il calendario finanziario del 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo farmaceutico ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2021:

Lunedì 22/02/2021

CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2020

Giovedì 18/03/2021

CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2020 e del progetto di bilancio d’esercizio 2020 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020

Martedì 20/04/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020

Giovedì 06/05/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2021

Giovedì 29/07/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021

Giovedì 28/10/2021

CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2020

Il management di Recordati ha inoltre comunicato che il pagamento del saldo del dividendo per l’esercizio 2020 è previsto per il mese di maggio 2021, mentre il pagamento dell’acconto del dividendo relativo all’esercizio 2021 è previsto per il mese di novembre 2021.