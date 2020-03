Recordati, CdA approva bilancio 2019 in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati ha approvato oggi i risultati 2019 che evidenziano ricavi consolidati in crescita del 9,6% a 1.481,8 milioni, un EBITDA in aumento del 9% a 544 milioni ed un utile operativo in aumento del 5,2% a 465,3 milioni. L‘utile netto si attesta a 368,9 milioni, in crescita del 18,1% rispetto al 2018, grazie anche al beneficio fiscale derivante dal Patent Box.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 evidenzia un debito netto di 902,7 milioni che si confronta con un debito di 588,4 milioni al 31 dicembre 2018.

Sulla base dei risultati ottenuti è stata proposta la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a 0,52 euro, a saldo dell’acconto di 0,48 euro, con data stacco della cedola fissata al 18 maggio 2020 (con pagamento il 20 maggio 2020 e record date il 19 maggio 2020), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell’esercizio 2019 ammonta perciò a 1 euro per azione (0,92 per azione nel 2018).