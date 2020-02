Recordati avvia un programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Recordati informa che verrà avviato un programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti dell’11 aprile 2019, che ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie a servizio, tra l’altro, dei piani di stock option in essere per il management del Gruppo.

L’acquisto del programma potrà avere ad oggetto un massimo di 1.000.000 di azioni Recordati. Il Gruppo segnala inoltre che, al 31 gennaio 2020, deteneva 3.208.071 azioni proprie, pari all’1,534% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, amplia il margine di guadagno il gruppo farmaceutico internazionale rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 41,43 euro.