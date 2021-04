Recordati, assemblea approva bilancio 2020. Ricavi in calo in primo trimestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Recordati, multinazionale farmaceutica quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio 2020 e la distribuzione di un dividendo di 1,05 euro per ciascuna azione (+5,0% sul 2019), di cui 0,50 euro già pagato nel mese di novembre 2020. Via libera anche alla Politica in materia di remunerazione e dei compensi e all’adozione di un nuovo piano di stock options denominato “Piano di Stock Option 2021-2023”. Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.

La società ha anche diffuso i risultati per i primi mesi dell’anno. I ricavi netti nel primo trimestre 2021 sono pari a 384,8 milioni di euro, rispetto a 429,2 milioni nel primo trimestre dell’anno precedente (-10,3% o -6,8% a cambi costanti). Pesa il perdurare della pandemia, in particolare su prodotti legati a patologie influenzali stagionali, e l’accelerazione degli acquisti, pari a circa 20 milioni di euro, avvenuta lo scorso anno da parte di grossisti e delle farmacie per far fronte all’insorgere dell’emergenza sanitaria, a fronte di un calo delle scorte negli ultimi mesi.