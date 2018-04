Reckitt Benckiser, risultati trimestre sotto le previsioni

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio a due colori per Reckitt Benckiser, multinazionale leader nel campo dei prodotti per la pulizia della casa. I risultati del primo trimestre evidenziano un aumento dei ricavi del 23% a 3,11 miliardi di sterline dai 2,64 miliardi di pound del 2017.

Meno bene il dato sulle vendite like-for-like in aumento del 2%, che non soddisfa le attese del mercato, che erano per una salita fino al 2,6%. Le vendite pro-forma, includendo le acquisizioni, sono in aumento del 3%.

Nonostante questi dati, la società conferma la guidance 2018, per una crescita del fatturato del 13-14% e delle vendite like-for-like (a pari perimetro) del 2-3%.

Il risultato del bilancio ha conseguenze negative anche sull’indice FTSE 100, con Reckitt Benckiser peggior titolo della giornata, in perdita del 5,10%.