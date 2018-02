Reckitt Benckiser alza il velo sui conti 2017

(Teleborsa) – Pesante sul mercato Reckitt Benckiser, che soffre con un calo del 3,58%.

La società di beni di consumo, quotata sulla piazza di Londra, ha annunciato un utile ante imposte 2017 in aumento a 2,5 miliardi di sterline rispetto ai 2,25 miliardi registrati nel 2016. Il fatturato si è attestato a 11,5 miliardi (da 9,4 mld del 2016). Reckitt Benckiser stima una crescita dei ricavi tra il 13% e il 14%, per l’anno in corso, e del 2-3% a parità di perimetro. Il board ha aumentato il dividendo a 97,7 pence per azione dai 95 pence del 2016.

Grande giornata per Reckitt Benckiser, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,01%, complici anche i positivi dati delle vendite dell’ultimo trimestre. La società ha annunciato una crescita del fatturato del 7%, superando le attese degli analisti che stimavano un aumento del 4,4%, grazie all’ottimo andamento dei prodotti anti influenzali (la società produce fra le altre cose l’antipiretico Nurofen). Outlook molto ottimista per l’anno in corso, in termini di crescita sia dei profitti che delle vendite.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Reckitt Benckiser rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Lo status tecnico di medio periodo di Reckitt Benckiser ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 6.417,3 centesimi di sterlina (GBX). Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 6.555,3, mentre il primo supporto è stimato a 6.279,3.