Rebooking SkyTeam: nuovo servizio per passeggeri con voli in coincidenza

(Teleborsa) – Si chiama Rebooking ed è il nuovo servizio SkyTeam ideato per rendere più semplici i viaggi in coincidenza per i passeggeri delle 20 compagnie che fanno parte l’Alleanza. Un’innovativa soluzione tecnologica progettata per ridurre i disagi nel caso in cui i viaggi dei clienti subiscano ritardi, cancellazioni o la necessità di voli diversi. Il servizio Rebooking, che ha richiesto 5 anni di lavoro per lo sviluppo,Al momento è disponibile in 43 aeroporti, ma nei prossimi mesi verrà introdotto su tutta la rete dell’alleanza.

Alitalia, compagnia dell’alleanza SkyTeam, ha già introdotto questo nuovo servizio negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. Entro la fine di marzo, SkyTeam Rebooking sarà disponibile anche presso lo scalo di Venezia. Il lancio di SkyTeam Rebooking è stato suddiviso in due fasi. Per ora il servizio è disponibile in 21 paesi, tra Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina. La seconda fase sarà completata verso la fine del 2018 e riguarderà gli Stati Uniti e il Canada.

SkyTeam è la prima alleanza tra compagnie aeree a presentare una soluzione tecnica per l’industria del trasporto aereo che consente di accedere agli itinerari dei passeggeri nei diversi sistemi di prenotazione quando i viaggi non procedono secondo i piani. Grazie a SkyTeam Rebooking, la complessa operazione di connettere tra loro diversi sistemi ora è possibile. Una volta portata a termine l’implementazione di questo servizio, gli addetti delle 20 compagnie aeree associate a SkyTeam che lavorano a contatto con i clienti potranno accedere a tutte le prenotazioni e trasferire i passeggeri sui voli delle altre compagnie utilizzando la propria piattaforma di prenotazione.

In caso di imprevisti durante il viaggio, i clienti possono presentarsi alle biglietterie o ai banchi transiti delle compagnie SkyTeam nelle 48 ore precedenti la partenza e la loro prenotazione sarà trasferita sul primo volo SkyTeam disponibile. Per giungere a questo risultato, SkyTeam ha collaborato con quattro Sistemi di Distribuzione Globale (GDS) (Amadeus, Deltamatic, Sabre e TravelSky) per risolvere problemi di comunicazione appunto tra i vari sistemi delle compagnie

“I ritardi e le cancellazioni purtroppo fanno parte dei viaggi, ma con SkyTeam Rebooking stiamo affrontando in modo diretto questo problema per offrire ai nostri clienti servizi più efficienti, soprattutto se durante il viaggio si presentano degli imprevisti – detto Perry Cantarutti, Amministratore delegato di SkyTeam – e irregolarità nelle operazioni rappresentano per le compagnie aeree un momento cruciale e un’occasione importante per dimostrare che il cliente rimane comunque la priorità”.

Questa è l’innovazione più recente di SkyTeam, che nel 2012, con il lancio di SkyPriority, è stata la prima alleanza a offrire ai suoi migliori clienti una serie di vantaggi aeroportuali uguali in tutto il mondo. Oggi tutte le 20 compagnie associate offrono i servizi SkyPriority, disponibili a livello mondiale in più di 1.000 aeroporti. Ogni anno, SkyTeam accoglie 730 milioni di clienti a bordo di oltre 16.609 voli giornalieri per 1.074 destinazioni in 177 paesi.

SkyTeam è un’alleanza di compagnie aeree che ha sede presso il World Trade Center Schiphol Airport nei pressi dell’Aeroporto di Amsterdam-Schiphol ad Haarlemmermeer, nei Paesi Bassi e venne fondata il 22 giugno 2000 da Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines e Korean Air.