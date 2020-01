Realtà virtuale, studenti kenioti “in gita” alla National Gallery di Londra

editato in: da

(Teleborsa) – La realtà virtuale può fare molto per ridurre le distanze culturali e le disuguaglianze: ha consentito ad un gruppo di studenti d’arte kenioti del campo profughi di Kakuma – sotto la protezione dell’ufficio dell’UNHCR – di visitare la National Gallery di Londra, a oltre 6.000 miglia di distanza. Gli studenti – molti dei quali non hanno mai lasciato il campo – hanno esplorato la galleria a 360 gradi, in tempo reale, visualizzando dipinti di Van Gogh, Manet, Tiziano, Hobbema e Bonheur.

E’ accaduto in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, grazie alla collaborazione fra la Vodafone Foundation, che ha approntato i più moderni strumenti hardware, software e di connettività (un Gigacube 5G) e la National Gallery di Londra, impegnata da tempo a coinvolgere le persone con l’arte e ad utilizzare le ultime tecnologie per portarle al largo pubblico.

Lisa Milroy – artista britannica ed ex fiduciaria della National Gallery – tiene da tempo un programma d’arte chiamato Hands On Art Workshops nel campo profughi di Kakuma. I seminari sono condotti da Londra utilizzando la tecnologia della videoconferenza digitale e un approfondimento basato su tablet forniti da Vodafone Foundation per l’instant Network Schools (INS). Dal 2016, questo programma ha permesso agli studenti di Kakuma di ricevere un’istruzione digitale, collegando le aule ad Internet e fornendo tablet per gli studenti ed un laptop per l’insegnante, oltre ad una serie di contenuti educativi digitali di alta qualità e per la formazione degli insegnanti.

“È meraviglioso poter condividere un’esperienza dalla National Gallery e i miei pensieri sui dipinti con gli studenti di Kakuma attraverso la tecnologia”, ha detto l’artista Lisa Milroy. Dopo il tour, gli studenti hanno avuto una sessione dal vivo con Milroy per una conversazione sulle loro impressioni sui dipinti. Questo è stato seguito da un seminario pratico in cui gli studenti sono stati invitati a creare i loro dipinti basati sulla Sedia di Van Gogh, 1888 nella National Gallery

“È un momento molto emozionante perché con la guida di Lisa Milroy, una delle principali artiste del Regno Unito, stiamo portando la bellezza di questi dipinti presenti nella Galleria a questi studenti””, ha dichiarato Andrew Dunnett, direttore del gruppo Vodafone, Sustainable Development Goals, Sustainable Business e la Fondazione Vodafone.

La Fondazione Vodafone è al centro di una rete di programmi di investimento sociale globali e locali. Il programma Connecting for Good della Vodafone Foundation combina donazioni e tecnologie benefiche per fare la differenza nel mondo.