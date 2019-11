Reale Mutua, Fitch conferma rating ed outlook

editato in: da

(Teleborsa) – L’Agenzia internazionale americana Fitch ha confermato il rating A- con outlook negativo a Reale Mutua e alla sua controllata spagnola Reale Seguros Generales. Sei mesi fa il giudizio sull’istituto assicurativo era cresciuto di un notch, da quello precedente pari a “BBB+”, a seguito dei nuovi criteri della metodologia di calcolo applicati dall’agenzia di rating, di cui avevano beneficiato anche altri gruppi italiani.

Tale valutazione riflette la fortissima capitalizzazione di Reale Mutua (giudicata “very strong”, secondo il punteggio Prism FBM) e il positivo posizionamento di Reale Group, sia sul mercato italiano, rafforzatosi anche a seguito dell’acquisizione delle compagnie del gruppo Uniqa, sia su quello internazionale, con la presenza in Spagna e in Cile. Positiva, inoltre, la conferma del Roe di Reale Group al 6%, valore ritenuto in linea con la natura mutualistica dello stesso.

“Siamo molto contenti del riconoscimento ottenuto; a distanza di sei mesi, Fitch ci rinnova il rating in ‘A-‘, malgrado l’attuale scenario di profonda incertezza e difficoltà’, che caratterizza il contesto economico, finanziario e socio-politico in cui operiamo – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – . Il giudizio di Fitch conferma quindi le nostre caratteristiche di sempre elevata solidità e resilienza e la forte e positiva strada intrapresa da Reale Mutua per modernizzare e far crescere Reale Group, sempre più e meglio, al servizio dei suoi Soci/Assicurati”.