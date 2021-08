RDM, al via domani 1° settembre la conversione delle azioni di risparmio

editato in: da

(Teleborsa) – Reno de Medici annuncia l’avvio, dal 1° al 30 settembre 2021, della conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, nel rapporto di una azione ordinaria di nuova emissione per ogni azione di risparmio convertibile.

RDM ricorda che, in data 5 luglio 2021, Apollo Global Management ha raggiunto accordi definitvi per l’acquisto (tramite la società controllata Rimini Bidco) di una partecipazione pari al 67% circa del capitale sociale di Reno de Medici. Il perfezionamento dell’operazione, che e` soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, e` previsto entro il terzo trimestre del 2021.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, Apollo promuovera` un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulleì azioni ordinarie residue di Reno de Medici, finalizzata al delisting della societa`. Nel caso in cui il delisting non dovesse essere realizzato al termine e per l’effetto dell’OPA, questo potra` essere realizzato mediante fusione di Reno de Medici nella società offerente Rimini BIDCO o in un’altra societa` controllata dai Fondi Apollo.