RdC, Anpal pubblica bando per selezionare Navigator. Attesi 60mila candidati

(Teleborsa) – Circa 60mila candidati per seimila posti. Tanti saranno i “Navigator” assunti per operare come tutor dei beneficiari del reddito di cittadinanza nel percorso di ricerca di un’occupazione. A confermarlo è il bando pubblicato oggi dall’Anpal volto alla ricerca di un soggetto capace di organizzare la selezione degli aspiranti Navigator.

Una posizione ambita dai tanti giovani che, secondo le stime dell’Agenzia, saranno, appunto, diverse decine di migliaia. Per selezionare i seimila che verranno assunti assunti dall’Anpal Servizi – si legge nel bando – verrà messo a punto “un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti sulle seguenti materie e nelle percentuali indicate: quesiti di cultura generale 10%; quesiti psicoattitudinali 10%; quesiti di logica 10%; quesiti di informatica 10%; quesiti sui modelli e gli strumenti di intervento di politica del lavoro 10%; quesiti sul reddito di cittadinanza 10%; quesiti sulla disciplina dei contratti di lavoro 10%; quesiti sul sistema di istruzione e formazione 10%; quesiti sulla regolamentazione del mercato del lavoro 10%; questi su economia aziendale 10%”. La base dati richiesta dall’Anpal è di 1.500 test, che dovranno prevedere 4 risposte multiple predefinite, di cui una sola inequivocabilmente esatta, mentre le restanti saranno errate. I quesiti e le relative risposte – continua il bando – “dovranno essere predisposti considerando un livello culturale universitario” e messi a disposizione di Anpal Servizi Spa entro 20 giorni dalla stipula del contratto. Ciò vuol dire che gli aspiranti Navigator non effettueranno la prova prima di Aprile.

Nonostante lo stallo della trattativa governo-Regioni sul tema, l’Agenzia guidata da Domenico Parisi ha dunque compiuto il primo passo verso le assunzioni.

Al bando, in scadenza alle ore 12 del 25 marzo 2019, possono partecipare “i soggetti, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del Codice che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano iscritti ed abilitati al Bando Servizi MePA – categoria merceologica Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale – Gestione delle procedure concorsuali e in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli”. L’onere complessivo per organizzare la prova – fa sapere l’Anpal – sarà di massimo 180mila euro, Iva esclusa.