RCS, modifiche alla struttura organizzativa

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera da RCS MediaGroup al riassetto della struttura organizzativa del Gruppo. Le modifiche sono volte alla semplificazione dei processi amministrativi e di controllo aziendali.

Nel contesto di tale riassetto è stata tra l’altro soppressa la funzione di Group Chief Financial Officer e le relative responsabilità sono state accentrate in capo all’amministratore esecutivo Marco Pompignoli, nell’ambito delle deleghe allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione. A seguito di detta riorganizzazione Riccardo Taranto, Group Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ha lasciato la società.