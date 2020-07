RCS Mediagroup, risultati semestre in calo ma prosegue trend riduzione debito

editato in: da

(Teleborsa) – RCS Mediagroup, la holding che controlla il Corriere della Sera, ha chiuso il primo semestre con una perdita netta di 12 milioni a fronte dìi un utile di 38,4 milioni del primo semestre 2019. La variazione riflette l’impatto di oneri e svalutazioni e la plusvalenza realizzata mediante la cessione della partecipata spagnola Last Lap (5,8 milioni).

Guardando all’andamento operativo, i ricavi netti consolidati calano a 319,5 milioni rispetto ai 475,5 milioni del primo semestre 2019. I ricavi pubblicitari sono pari a 121 milioni (197,9 milioni nel 2019) ed i ricavi editoriali a 164 milioni (199,8 milioni nel 2019).

L’EBITDA è pari a 7,1 milioni (84,1 milioni nel primo semestre 2019) impattato da oneri non ricorrenti per 4,2 milioni (negativi per 1,2 milioni al 30 giugno 2019). Il risultato operativo (EBIT) è negativo per -16,8 milioni (+58,3 milioni relativo al primo semestre 2019).

L’indebitamento finanziario netto si attesta a 109,5 milioni e registra un decremento rispetto al 31 dicembre 2019 di 22,3 milioni, confermando il trend in continuo decremento iniziato a partire dall’esercizio 2016 con una riduzione complessiva rispetto al 30 giugno 2016 di 312,9 milioni.