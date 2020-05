RCS Mediagroup in perdita per 6,1 milioni nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – RCS Mediagroup chiude il 1° trimestre dell’anno con una perdita di 6,1 milioni di euro, rispetto all’utile di 4,9 milioni archiviato nel pari periodo del 2019.

Il Gruppo editoriale, che ribadisce il suo “ruolo centrale” nell’informazione quotidiana cartacea e on-line, segnala che il Corriere della Sera è il primo quotidiano italiano in edicola e online con oltre 35 milioni di utenti unici medi in marzo 2020 ed ha superato i 300 mila abbonamenti online (più che raddoppiati rispetto a marzo 2019).

I ricavi consolidati pari a 171,3 milioni risultano in forte calo rispetto ai 206,2 milioni dell’anno prima, con ricavi digitali che rappresentano il 20% del totale e registrano numeri di traffico e abbonamenti in forte crescita. L’EBITDA è positivo per 0,3 milioni, ma si confronta con i 22,6 milioni del 2019, impattato da oneri non ricorrenti pari a 4,7 milioni, per lo stanziamento di fondi relativi ad interventi sul personale per i prepensionamenti, e dagli effetti dell’epidemia di Covid-19. L’EBIT è negativo per 11,8 milioni a fronte di un valore positivo di 9,9 milioni l’anno precedente.

Indebitamento Finanziario Netto a 108,1 milioni, -23,7 milioni rispetto a fine 2019.