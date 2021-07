RCS, Gaetano Miccichè si dimette da consigliere di amministrazione

editato in: da

(Teleborsa) – RCS MediaGroup, gruppo editoriale quotato sull’MTA, ha comunicato che Gaetano Miccichè ha rassegnato, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione. La decisione è arrivata, si legge in una nota della società, “in ragione dei propri attuali impegni e di quelli che prevede di assumere anche nel prossimo periodo”.

La società ringrazia il Miccichè “ed esprime la propria gratitudine per il contributo apportato in questi anni, a partire dall’offerta pubblica di acquisto e scambio del 2016 e, successivamente, quale membro del consiglio di amministrazione. Miccichè non detiene partecipazioni in RCS MediaGroup.