RCS, due direttori italiani per la controllata spagnola Unidad Editoria

(Teleborsa) – Due nuovi direttori italiani alla guida di Unidad Editoria. Sono Nicola Speroni e Stefania Bedogni. L’anticipazione è stata data da Prima Comunicazione che spiega come l’editrice spagnola controllata al 100% da Rcs MediaGroup, abbia scelto Speroni per le attività editoriali e Bedogni per l’area aziendale.

I due dirigenti risponderanno direttamente al presidente del gruppo Javier Cabrerizo

Unidad Editorial in portafoglio ha il quotidiano El Mundo e la testata sportiva Marca.