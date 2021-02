RC familiare: in un anno risparmiati in media 428 euro, 356 per le moto

editato in: da

(Teleborsa) – A un anno dall’introduzione dell’RC familiare, norma che consente di assicurare i veicoli presenti nel nucleo familiare utilizzando la classe di merito più favorevole fra quelle dei componenti della famiglia, il risparmio massimo ottenuto dagli utenti negli ultimi dodici mesi è stato del 55% per l’auto e del 50% per le moto. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it su un campione di oltre 1.200.000 preventivi.

Guardando all’RC auto, – rileva il rapporto – chi ha potuto usufruire dei benefici della norma ha visto calare il prezzo a 356 euro dai 784 della tariffa media offerta a un automobilista in quattordicesima classe, con un risparmio pari a 428 euro. Per l’RC moto, invece, il prezzo medio offerto per assicurare una due ruote in classe 14 era pari a 713 euro, valore che scende a 357 euro per coloro che grazie all’RC familiare sono passati in prima classe, con un risparmio di 356 euro.

Comparando i dati di Milano, Roma e Palermo emerge come il risparmio massimo rimanga elevato in tutte e tre le città. In media, per l’RC auto, si tratta del 56% a Milano, del 53% a Roma e del 51% a Palermo. Per l’RC moto, invece, è del 44% a Palermo, del 43% a Milano e del 42% a Roma.

I dati contenuti nell’analisi di Facile.it evidenziano, inoltre, nonostante i timori emersi a febbraio dello scorso anno, l’assenza di aumenti delle tariffe che, anzi, sono mediamente diminuite per tutti gli automobilisti. “Come noto i lockdown che si sono avvicendati nel corso del 2020 hanno ridotto significativamente il numero di veicoli in circolazione e, con essi, il numero di sinistri stradali – spiega Diego Palano, general manager di Facile.it –. Questo ha messo le compagnie nella condizione di non interrompere il trend di diminuzione dei premi già in atto da tempo, offrendo tariffe più basse a tutti gli assicurati”.

Ad approfittare dell’RC familiare – secondo il rapporto – sono stati soprattutto i motociclisti (il 23,2% di coloro che hanno ottenuto un preventivo per assicurare un motoveicolo), mentre tra gli automobilisti la percentuale scende all’1,67%. Un dato che, per quanto riguarda e auto, – spiega Facile.it – va letto considerando che molti assicurati avevano beneficiato negli scorsi anni della legge Bersani. La percentuale così alta fra le moto, invece, tiene conto della possibilità offerta dalla norma di ereditare la classe di merito maturata su una tipologia di veicolo differente.

A livello regionale, si è fatto maggiormente ricorso all’RC familiare in Molise, Calabria e Liguria. Per quanto riguarda l’Rc moto, invece, svettano Calabria, Puglia e Campania.

Se è vero che l’RC familiare sì è dimostrata essere un’opportunità di risparmio per molti assicurati, – sottolinea Facile.it – non bisogna dimenticare che, secondo la norma, in caso di incidente con responsabilità esclusiva o principale che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5mila euro, l’assicurato che ha beneficiato dell’RC familiare potrebbe retrocedere sino a un massimo di 5 classi di merito, anziché 2, con conseguente rincaro dei premi.

