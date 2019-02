RC auto, scende di quasi 100 euro la spesa media

editato in: da

(Teleborsa) – Nel terzo trimestre del 2018 il premio medio per la garanzia Rc auto è stato di 419 euro e, secondo il bollettino Iper dell’Ivass, questo è diminuito di quasi 100 euro negli ultimi 5 anni. Infatti nel 2013, anno in cui è iniziata l’indagine da parte dell’istituto, il premio era di 515 euro, in discesa ad oggi del 23%.

Su base annua si è registrato un calo dello 0,3% mentre rispetto ai tre mesi prima vi è stata una crescita dell’1,9%.

Sulla penisola i prezzi di differenziano particolarmente con Campania che attesta il prezzo medio a 539 euro e Valle D’Aosta che lo registra a 303 euro. Anche la compagnia scelta fa la differenza, visto che si sono registrate variazioni comprese tra il -9,4% e il + 7,4% nonostante diminuiscano gli italiani che la cambiano di frequente, con un trend discendente registrato al 9,38% rispetto ai 12,5% del terzo trimestre del 2015.

Gli switchers, ovvero gli assicurati che passano ad un nuovo intermediario, aggiunge l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, detengono una classe di bonus-manus media più elevata degli stayers, ovvero quelli che rimangono con la stessa: 1,75 contro 1,52. I primi sono mediamente più rischiosi dei secondi”.

Premi più salati per gli under 25 che sborsano un premio medio di 745 euro. Cresce inoltre la diffusione della scatola nera sulle macchine, pratica diffusa soprattutto nel Mezzogiorno.