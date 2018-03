Rc auto, le tariffe tornano a crescere: stangato il sud

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora brutte notizie per gli automobilisti. Continuano a salire le tariffe Rc auto in Italia. Lo denuncia il Codacons, sulla base di uno studio elaborato sulla base degli ultimi dati Ivass.

Un vero e proprio salasso per le tasche dei poveri automobilisti. Numeri alla mano, infatti, assicurare una automobile costa 420 euro in media, con tariffe in crescita del 2% rispetto al trimestre precedente.

STANGATO IL SUD – Ancora le città del sud, continua ancora il Codacons, continuano ad essere penalizzate registrando prezzi anche doppi rispetto al nord Italia.

Analizzando le tariffe nelle singole province, Napoli è la città più cara sul fronte dell’Rc auto, con un premio medio pari a 636,9 euro, più alto del 114,7% rispetto alla città più economica che risulta essere Oristano (296,6 euro), seguita da Pordenone (309,2 euro) e Campobasso e Aosta (entrambe a 312,6 euro).

La regione dove su base trimestrale le tariffe Rc auto crescono più velocemente è la Valle d’Aosta, con un aumento del +3,7%.