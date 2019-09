RC Auto, IVASS conferma calo prezzi polizze (-1,5%) in 2°I trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue il trend decrescente dei prezzi dell’RC Auto con un calo dell’1,5% su base annua nel secondo trimestre 2019. L’IVASS ha pubblicato il Bollettino statistico Iper, con le informazioni sull’andamento dei prezzi effettivi per la garanzia RC Auto nel secondo trimestre 2019, secondo cui i prezzi diminuiscono maggiormente al Sud e nelle isole: a Enna, Caltanissetta, Catanzaro e Vibo Valentia si riducono in media del 4,5 per cento. A Roma nell’ultimo anno i prezzi sono diminuiti del 4 per cento.

Il premio medio per la garanzia RC Auto effettivamente pagato nel secondo trimestre del 2019 è pari a 405 euro. Il 50% degli assicurati paga meno di 362 euro. Il livello dei prezzi rimane comunque molto eterogeneo nel territorio. L’89% delle polizze usufruisce di uno sconto in media del 34%. Le imprese tradizionali tendenzialmente riconoscono sconti più elevati a percentuali più ampie di assicurati.

In aumento il numero di assicurati che installano la scatola nera. La diffusione della black box è ancora molto eterogenea ed è maggiore al Sud. A Caserta il 63 per cento delle polizze è con scatola nera.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)