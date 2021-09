RC auto, Fitch prevede un calo complessivo delle tariffe nel 2021 in Italia

(Teleborsa) – Gli assicuratori danni italiani hanno riportato una solida redditività per le sottoscrizioni nel primo semestre del 2021. Tuttavia, la redditività è leggermente peggiorata rispetto al primo semestre dell’anno scorso, periodo che aveva beneficiato in modo significativo del calo della frequenza dei sinistri legato alla pandemia. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul settore, dove si legge che “il combined ratio di fine 2021 rimarrà forte”.

L’agenzia di rating sottolinea che le tariffe per le polizze RC auto sono ulteriormente diminuite nel primo semestre del 2021, per effetto sia di una migliore esperienza sinistri nel 2020, sia delle iniziative di sconto legate al coronavirus avviate nel 2020. Fitch prevede una “diminuzione dei prezzi complessiva nel 2021“.