Rapporto 2018 Asian Development Bank incorona SPEA Engineering: tra le prime 5 società d’ingegneria

(Teleborsa) – SPEA Engineering SpA – società ingegneristica del Gruppo Atlantia – è nella “top 5 consultants” secondo il fact sheet 2018 della Asian Development Bank (ADB). Al terzo posto tra le prime cinque società di ingegneria italiane, Spea è ormai ospite abituale al Forum annuale ADB di Manila.

Presentando offerte in Armenia, Azerbaijan, Georgia, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Filippine, Sri Lanka, Tajikistan e Uzbekistan, ultimamente SPEA ha acquisito tre importanti contratti: uno in Armenia, per la progettazione e direzione dei lavori del Corridoio Nord-Sud, e due in Georgia: il primo per la progettazione dell’Autostrada E60 (tratto Khevi-Argyeta); il secondo per la progettazione dell’Autostrada E70 (Batumi-Sarpi).

ESPERIENZA APPREZZATA NEL MONDO SOTTO IL SEGNO DELL’ECCELLENZA – A margine dell’Assemblea annuale OICE – (Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le Organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica, ndr) – Antonino Galatà, Amministratore delegato SPEA e Consigliere OICE, esprime soddisfazione riguarda la “top 5” e afferma: “Questo importante risultato è il frutto di un lavoro serio sul campo e dimostra, ancora una volta, come la nostra esperienza nel settore della ingegneria delle infrastrutture sia riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. In ogni luogo, oltre a contare su 8 branches e una filiale in Brasile, SPEA si avvale infatti delle più alte competenze e professionalità, collaborando quando necessario con partners di altissimo livello”. E sottolinea: “gli ultimi dati OICE parlano di una crescita considerevole della consulenza italiana ADB: dal 3,89% del 2017 al 4,7% del 2018 con un +22%. È il segno di un’eccellenza che continua a mettersi in luce nel mondo”.