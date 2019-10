Ranking Nielsen, Italia prima nel largo consumo in Eu

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo il report trimestrale di Nielsen, l’Italia scala la classifica e si posiziona al primo posto nel ranking del largo consumo delle principali economie europee.

Lo studio che monitora l’andamento macroeconomico e del largo consumo in 15 Paesi della Ue e in 15 altri Paesi del continente europeo, ha rilevato che nel secondo trimestre 2019 il fatturato del largo consumo del nostro Paese ha vissuto un rialzo del 4%, grazie a un aumento dei volumi del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2018 e a un incremento dell’1,4% dei prezzi.

L’Italia si vede alle spalle la Germania con un fatturato in crescita del 2,4%, seguita da Spagna, con un +2,3%, Francia con +1,3% e Regno Unito al +0,7%.

In generale nel Vecchio Continente spesa nel largo consumo in media cresce del 3,4% nel secondo trimestre del 2019 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Il confronto con il secondo trimestre del 2018, sottolinea Nielsen, è però condizionato dalla Pasqua, che nel 2018 è caduta nel primo trimestre.

“A fronte di nove mesi positivi per l’Italia, con una crescita in valore del 2% dall’inizio dell’anno, nei prossimi mesi – rende noto Laurent Zeller, ad di Nielsen Italia – si prevede che in Europa si verifichi un rallentamento economico dovuto alla Brexit e alle dispute sui dazi internazionali. In uno scenario così incerto, è probabile che la domanda si riduca lievemente soprattutto per i prodotti di largo consumo”.