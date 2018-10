Rally per Milano e gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Finale al rialzo per le principali borse europee con Piazza Affari che conquista la maglia rosa. La BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse e confermato il QE fino a dicembre. Durante la consueta conferenza stampa post decisione, il presidente Mario Draghi ha ribadito di essere “fiducioso che si troverà un accordo” tra Ue e governo italiano, in merito alla manovra.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,97%), raggiunge 67,47 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a 310 punti base, con un calo di 11 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,50%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sostenuta Francoforte, con un guadagno dell’1,03%. Tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,59% Parigi, con una marcata risalita dell’1,60%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che mette a segno un guadagno dell’1,78%.

Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,24 miliardi di euro, con una variazione dell’1,48%, rispetto ai precedenti 2,28 miliardi; i contratti si sono attestati a 281.005, rispetto ai precedenti 295.101.

Su 218 titoli trattati in Piazza Affari, 59 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 152. Invariate le rimanenti 7 azioni.

Si distinguono a Piazza Affari i settori alimentare (+3,25%), automotive (+3,15%) e viaggi e intrattenimento (+2,57%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -1,36%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Pirelli, che con un forte incremento (+4,78%) si conferma best performer di oggi.

Ottima performance per Prysmian, che registra un progresso del 3,92%.

Tra le banche, exploit di Mediobanca, +3,84%, nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti di bilancio.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Telecom Italia, che ha terminato le contrattazioni a -1,65% e su Mediaset, -0,71%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Piaggio (+7,54%), Italmobiliare (+5,92%), Falck Renewables (+5,49%) e Salini Impregilo (+4,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su De’ Longhi, che ha terminato le contrattazioni a -2,56%.