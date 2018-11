Rally per le banche, spread sotto 290 punti

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per il comparto bancario che fin dall’avvio si conferma best performer tra gli altri settori quotati a Piazza Affari. L’indice di riferimento FTSE IT Banks guadagna oltre 5 punti percentuali beneficiando del calo dello spread BTP/Bund sotto i 300 punti.

A fare da assist al differenziale tra i Titoli di Stato italiani decennali e quelli tedeschi con stessa scadenza è l’apertura del governo tricolore a trattare sul fronte dello scontro tra Roma e Bruxelles sulla manovra del nostro Paese. Nella serata di oggi, 26 novembre, si terrà unsummit a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice Premier Luigi di Maio e Matteo Salvini e il Ministro dell’Economia Giovanni Tria.

Tra i player del comparto, Banco BPM che ha riagganciato quota 2 euro balza del 5,94%. Tonica UBI con un +6,18%, Intesa Sanpaolo con un +5,42%, Unicredit con un +5,67% e BPER con un +6,45%.