Rally per il settore viaggi e intrattenimento (+1,63%)

(Teleborsa) – Guizzo per il comparto viaggi e intrattenimento che non si cura dell’andamento in rosso dell’EURO STOXX Travel & Leisure.

Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto la giornata a quota 38.575,56 con uno scatto di 639,07 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità il comparto viaggi e intrattenimento europeo, che arretra a quota 179,37, dopo una partenza a 179,66.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, effervescente Juventus, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,82%.

Ben comprata Autogrill, che segna un forte rialzo dell’1,73%.