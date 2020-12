Rally del Bitcoin, in un anno triplicato il valore

editato in: da

(Teleborsa) – La valuta digitale quest’anno ha triplicato il prezzo ed il suo trend rialzista è destinato a continuare nel lungo termine. Il Bitcoin ha raggiunto il suo primo record dell’anno, a dicembre, ed ha continuato a salire scambiando oltre 24.200 dollari.

Il prossimo anno potrebbe fare da spartiacque consacrando la criptovaluta quale nuovo asset rifugio, in alternativa all’oro, in una fase in cui le banche centrali mantengono politiche fortemente espansive.

Quel che fa pensare che il Bitcoin abbia finalmente raggiunto una certa fase di maturità è l’interesse degli istituzionali, anche i più scettici come Ray Dalio, Fondatore di Bridgewater, che ha mostrato qualche apertura nei confronti della criptovaluta, seguendo Warren Buffett, fondatore di Berkshire Hathaway, che si è detto a rivedere il proprio giudizio su questo asset. Numerosi sono gli esempi di investitori professionali che hanno dichiarato di aver già investito una quota del loro portafoglio in Bitcoin. Un fattore che appare come una “consacrazione” di questo asset.

C’è poi il sostegno offerto recentemente dalle banche centrali, in primis Fed e BCE, che stanno portando avanti dei progetti di creazione di una propria valuta elettronica.