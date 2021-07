Rally del Bitcoin che torna sopra quota 39 mila dollari

editato in: da

(Teleborsa) – Il Bitcoin, la più popolare delle criptovalute, torna sopra quota 39 mila dollari per la prima volta in un mese e inverte la rotta rispetto ai recenti sell-off. Alle 9 (ora italiana) di lunedì scambia a 38.841 dollari, in aumento del 12,8% nelle ultime 24 ore (in cui ha toccato un massimo di 39.280 dollari), secondo dati CoinMarketCap. Gli altri crypto-asset si muovono nella stessa direzione: Ethereum guadagna oltre il 9% a 2.362 dollari, Binance il 7% a 321 dollari e Cardano l’11% a 1,36 dollari.

Durante il sell-off della settimana scorsa il Bitcoin era sceso sotto quota 30 mila dollari, un livello che diversi trader avevano affermato di vedere come un supporto chiave che, se bucato, avrebbe potuto aprire la strada a ulteriori perdite per tutto il mercato delle criptovalute (con il rischio di ricadute anche sul mercato azionario). “Penso che abbiamo visto un periodo di accumulo intorno ai 29-30 mila, che indica un rialzo e un potenziale spostamento verso i 40 mila dollari per il Bitcoin”, ha affermato Vijay Ayyar, analista presso l’exchange di criptovalute Luno.

A contribuire al sentiment bullish del mercato delle criptovalute ha contribuito anche un possibile interessamento di Amazon a sviluppare progetti in questo mondo. Il colosso dell’e-commerce ha infatti pubblicato un annuncio per assumere un Digital Currency and Blockchain Product Lead che contribuisca a “sviluppare la strategia Digital Currency e Blockchain di Amazon e la roadmap del prodotto”. Questa mossa è stata letta da alcuni come una possibilità che l’azienda statunitense possa accettare criptovalute come forma di pagamento in futuro.

