Rallenta la crescita dell’economia cinese

(Teleborsa) – L’aggiornamento sulla crescita economica della Cina mostra segnali in chiaro scuro, mentre incombono i rischi di una guerra commerciale con gli Stati Uniti d’America.

Nel mese di giugno, la produzione industriale ha registrato un rialzo del 6% su base annua, ma in frenata rispetto al +6,8% precedente e contro le stime del mercato che erano per un incremento del 6,5%.

PIL: TASSO DI CRESCITA PIÙ BASSO DA OLTRE DUE ANNI

Nel secondo trimestre, rallenta il PIL che mostra una espansione del 6,7% in linea con le attese degli analisti, ma in calo rispetto al +6,8% dei primi tre mesi dell’anno.



VENDITE AL DETTAGLIO OLTRE ATTESE

Nel mese di giugno le vendite al dettaglio in Cina hanno mostrato una crescita annua del 9% dal precedente 8,5%. Il mercato si attendeva un dato in miglioramento e pari all’8,8% su base annua.