Raiders, Di Maio: “Al CdM decreto legge sui raiders”

(Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine dell’incontro sulla Pernigotti in cui è stato trovato un accordo ha dichiarato: “Stasera in Consiglio dei ministri porto il decreto legge sui raiders e quindi risolviamo il problema delle tutele legate all’assistenza, alla pensione, alla sicurezza sul lavoro dei raiders.”

Come aveva sottolineato laColdiretti, l’uso di app per ordinare cibo e farselo arrivare direttamente a casa o in ufficio riguarda più di un italiano su tre. Il food delivery si classifica come il settore più dinamico della ristorazione, ma da anni le associazioni di categoria e i ridersi chiedono più tutele.