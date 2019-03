editato in: da

(Teleborsa) – Rai Way ha annunciato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Raffaele Agrusti, ha rassegnato le dimissioni per motivi personali.

L’annuncio dell’abbandono della carica di amministratore e presidente è stata comunicata oggi, con efficacia dal termine della prossima Assemblea.

Agrusti, Amministratore non esecutivo e non qualificato come indipendente, non è componente di alcun Comitato consiliare e non risulta detenere alla data odierna azioni della Società.