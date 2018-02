Rai Way e F2i presentano offerta per Persidera

(Teleborsa) – Rai Way S.p.A.e F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A. hanno presentato un’offerta congiunta vincolante, soggetta a talune condizioni, per l’acquisto di Persidera S.p.A., la società dei multiplex controllata al 70% da Telecom Italia e al 30% dal gruppo Gedi.

La struttura dell’operazione come indicata nell’offerta prevederebbe l’acquisizione da parte di F2i della titolarità dei diritti d’uso delle frequenze attualmente rilasciate a Persidera per i propri multiplex DTT e l’acquisizione da parte di Rai Way dell’infrastruttura di rete con la contestuale sottoscrizione di un accordo pluriennale per la fornitura di servizi di broadcasting.

Si tratta dell’unica offerta ricevuta dalla società, che secondo indiscrezioni potrebbe non bastare agli azionisti di Persidera che speravano di ottenere almeno 350 milioni di euro dalla vendita. Sembra che Rai Way e F2i abbiano offerto 250 milioni di euro.