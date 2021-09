Radici Pietro, ricavi ed EBITDA in aumento nel 1° semestre

(Teleborsa) – Il CdA di Radici Pietro Industries & Brands – società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della pavimentazione tessile – ha approvato la relazione finanziaria semestrale del gruppo al 30 giugno 2021. I ricavi sono stati pari a 21,79 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto al 30 giugno 2020. L’EBITDA è stato pari a 0,80 milioni di euro (+119%), mentre il risultato netto è stato negativo per 1,09 milioni di euro (-4%). La Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) risulta pari a 20,63 milioni di euro (19,95 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

“Sebbene i prolungati effetti della pandemia abbiano impattato in modo significativo i mercati in cui la società opera, in particolar modo quelli collegati al settore del turismo, il primo semestre 2021 ha confermato le nostre previsioni sia in termini economici che patrimoniali”, ha commentato l’AD Ivan Palazzi.



“I risultati del primo semestre, ed in particolar modo quelli del secondo trimestre, risultano essere incoraggianti anche perché ottenuti in un contesto molto turbolento, anche a causa del notevole incremento dei costi delle materie prime e dei trasporti – ha aggiunto – Anche nei successivi mesi di luglio ed agosto abbiamo riscontrato un incremento della domanda soprattutto nei mercati marine, residenziale e contract, a dimostrazione di una stabile e continua ripresa della fiducia dei nostri clienti”.

La società ha comunicato che le stime per l’anno 2022, confermate in occasione dell’approvazione da parte del CdA del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, sono in fase di aggiornamento. Il budget 2022, assieme ai risultati relativi al primo semestre 2021, saranno presentati alla comunità finanziaria l’11 novembre 2021 nel corso di una conference call.