Raddoppio linea ferroviaria Palermo – Catania. Toninelli: “Giorno importante per la Sicilia”

(Teleborsa) – Buone notizie per la mobilità siciliana. Partono oggi, 25 marzo 2019, i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Palermo – Catania, opera che darà impulso allo sviluppo delle infrastrutture nell’isola, rilanciando anche l’occupazione.

Il nuovo collegamento veloce permetterà di ridurre i tempi di percorrenza fra le due città, meno di due ore, e di garantire una maggiore capacità dei binari, andando quindi a migliorare l’esperienza di viaggio dei siciliani, con benefici per l’intero sistema di trasporto e per l’ambiente. L’investimento economico complessivo, segnala FS Italiane, è di circa 8 miliardi di euro.

Il progetto di raddoppio del tracciato Bicocca – Catenanuova ha un valore di 415 milioni di euro. L’attivazione di un primo binario è prevista nel 2021 mentre l’intervento su entrambi i binari terminerà nel 2023, concludendo di fatto la prima fase funzionale del nuovo collegamento ferroviario veloce fra Palermo e Catania.

Previsti, inoltre, importanti e significativi interventi di potenziamento infrastrutturale e upgrading tecnologico lungo l’intera rete ferroviaria, la soppressione di alcuni passaggi a livello e interventi di riqualificazione nelle stazioni.

Soddisfatto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, presente alla cerimonia di avvio ai lavori. “E’ un giorno importante per la Sicilia. Ci stiamo assumendo la responsabilità di sbloccare i cantieri fermi da decenni. L’Italia deve essere vista come un luogo dove è normale investire – ha aggiunto il ministro – il decreto sblocca cantieri è un regolamento unico interpretativo, per mettere in piedi una cantiere e portarlo a termine. Non ci accontentiamo e ci stiamo impegnando per dire in Sicilia è tornato lo Stato”.

Grandi vantaggi anche per l’occupazione. “Solo con questo progetto daremo lavoro complessivamente a circa 1.000 persone, rilanciando l’occupazione sul territorio per 1.000 famiglie soprattutto siciliane – ha dichiarato Pietro Salini, Amministratore Delegato di Salini Impregilo – . La nostra azienda è presente in Sicilia da quasi 100 anni, ma manca da 15: significa che non ci sono state occasioni per costruire importanti sistemi infrastrutturali per lo sviluppo della regione negli ultimi 15 anni”.

(Foto: Cerimonia inaugurazione linea ferroviaria Palermo – Catania)