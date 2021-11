Racing Force, raccolti 31,2 milioni di euro. Debutto in Borsa il 16 novembre

(Teleborsa) – Racing Force, gruppo attivo nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport, ha concluso il collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 16 novembre 2021. Il prezzo di offerta è stato fissato a 4,50 per azione, nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata.

Il valore totale dell’operazione (inclusivo della opzione di over allotment) è di circa 31,2 milioni di euro e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 106,9 milioni di euro, comprensivi dell’aumento di capitale di circa 20,3 milioni di euro. L’offerta, sottolinea la società in una nota, ha ricevuto “forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica, determinando una domanda sovrascritta più di 6x al prezzo di offerta“.



Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale sociale senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’Opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over Allotment il flottante sarà pari a circa il 29,2% del capitale. A seguito del completamento dell’offerta, Saye S.p.A. (che fa capo a Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force) deterrà circa il 59,4% del capitale sociale complessivo della società (circa il 56,9% in caso di integrale esercizio dell’Opzione di Over-Allotment).

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita dell’attività della società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.