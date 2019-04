Raccolte le banche a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per il comparto bancario di Piazza Affari sostenuto dallo spread fra i rendimenti dei decennali italiani e tedeschi in ulteriore contrazione a 255 punti base. A fare da assist alla contrazione contribuisce il sollievo dei mercati dopo la decisione diStandard & Poor’s di non intervenire sul rating sovrano dell’Italia, venerdì sera.

Tra i player del settore, si registrano rialzi di oltre 2 punti percentuali per Banco BPM, BPER, UBI e Intesa Sanpaolo. Guadagni per l’1,71% si rilevano per Unicredit e Mediobanca. Frazionale la salita di Fineco.