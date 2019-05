Raccolta premi 2018, Ania: Generali si conferma leader in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – È Generali il primo gruppo assicurativo in Italia. Lo dice l’ultima classifica sulla raccolta premi 2018 stilata dall’Ania, che somma i premi contabilizzati nei rami vita e danni per gruppi di imprese, che incorona il Leone di Trieste primo nella raccolta complessiva con 24,2 miliardi di euro, in crescita del 4,5% sull’anno precedente e con un’incidenza pari al 15,8% sul totale del mercato.

Medaglia d’argento al gruppo Intesa Sanpaolo Vita, con una raccolta pari a 19,2 miliardi (-16,1% rispetto al 2017), e un’incidenza del 12,6% del mercato. Chiude il podio, medaglia di bronzo, Poste Vita, che ha raccolto 16,7 miliardi di euro (-17,7%), con l’11% di quota di mercato.

La classifica dell’Ania è basata sull’Albo gruppi dell’Ivass – l’Istituto di sorveglianza sulle assicurazioni – e considera tutte le imprese che hanno risposto alla rilevazione, siano esse nazionali, rappresentanze di imprese europee, pari a 66 su un totale di 110 e ad una quota di

mercato di circa il 90%, ed extra-europee.