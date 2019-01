Quota 100, partenza col botto: oltre 10 mila domande

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza col botto per Quota 100. L’Istat fa sapere che ammontano a oltre 10 mila le domande presentate in via telematica per la pensione con Quota 100 precisando che l’aggiornamento è alle ore 17 di oggi, giovedì 31 gennaio.

GUIDA LA CAPITALE – Guardando la mappa dello Stivale, Roma si aggiudica il primo posto con oltre mille domande, il doppio rispetto a Napoli con 556 mentre Milano si ferma a 437. A seguire la provincia di Palermo con 327 e Catania a 317.

FILE ANCHE AGLI SPORTELLI – Ma sono tanti anche i cittadini agli sportelli per chiedere informazioni. Un avvio sprint che fa sorridere i Vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini

Intanto, non ancora disponibile il simulatore per l’importo che si avrà uscendo dal lavoro anticipatamente rispetto all’età di vecchiaia e quello che, invece, si avrebbe lavorando più a lungo.