Quota 100: ad agosto via 11mila statali. Nel 2019 250mila uscite stimate

(Teleborsa) – I dati certi ancora non ci sono ma, secondo quanto appreso dall’Ansa, le ultime rilevazioni dell’Inps certificherebbero circa 11mila uscite di dipendenti pubblici che hanno fatto ricorso a Quota 100 con decorrenza da agosto. Questo è, infatti, il primo mese utile per andare via dalla Pubblica amministrazione attraverso il nuovo meccanismo di pensione anticipata, che somma età e contributi.

Gli assegni già liquidati grazie a Quota 100 sono invece circa 9 mila a cui, secondo le stime, si aggiungerebbero quindi altri 2mila circa. Per il 2019 sono stimate in totale 250 mila uscite, mezzo milione per i prossimi anni.

Numeri che, per il sottosegretario al lavoro leghista Claudio Durigon, rappresentano “un forte stimolo all’occupazione e al ricambio generazionale nel mondo del lavoro”. “L’occupazione da aprile a giugno 2019 ha registrato una crescita consistente rispetto ai tre mesi precedenti (+0,5%, pari a +124 mila unità). Inoltre, sempre a giugno, il tasso di disoccupazione è sceso finalmente a 9,7%. Un grande risultato reso possibile solamente grazie a Quota 100, considerato che il nostro Paese ha attraversato un periodo di crescita prossimo allo zero”, afferma Durigon.