Quirinale, il Governo ha giurato: l’esecutivo è in carica

(Teleborsa) – Si è conclusa al Quirinale la cerimonia di giuramento. Oggi, giovedì 5 settembre, Giuseppe Conte e i suoi 21 ministri hanno letto la formula di rito e firmato nel Salone delle Feste del Quirinale davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il primo a presentarsi è stato il Premier, seguito dal grillino D’Inca e dalla ministra Pisano. A seguire gli altri componenti del 66esimo Governo della Repubblica.

Lunedì è attesa la fiducia alla Camera, martedì al Senato. In agenda, oggi stesso, il primo Consiglio dei Ministri, con la nomina e la relativa comunicazione a Bruxelles del Presidente dem Paolo Gentiloni come Commissario italiano in Europa.

(Foto: Per gentile concessione della Presidenza della Repubblica)