Quintessential, risposta a Bio-on: “Affermazioni basate su fonti solide”

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’annuncio di un esposto presso la Procura della Repubblica di Bologna da parte di Bio-on per video e report pubblicati dal fondo USA, arriva una seconda precisazione risposta da parte di Quintessential Capital Management (QCM).

“Cogliamo l’occasione per notare che, dieci giorni dopo la pubblicazione del report di Quintessential, la Bio-on non abbia ancora dichiarato la destinazione di 2,5 tonnellate al giorno di PHA” dichiara la nota, che continua dicendo “Sembra che si cerchi disperatamente di mettere in discussione le nostre conclusioni, ma ad un’attenta lettura dei documenti prodotti da QCM chiunque può rendersi conto che si tratta di affermazioni basate su fondi solide e immediatamente disponibili“.