Quilter debutta a Londra in rally

(Teleborsa) – Ottimo debutto per Quilter alla Borsa di Londra. La società di gestione patrimoniale nata da Old Mutual, che ancora la controlla, sta guadagnando il 3,3% a 156 pence per azione, dopo esser arrivata a guadagnare anche l’8% a 159,5p.

Old Mutual stamattina aveva annunciato il prezzo del collocamento di Quilter a 145p per azione, nella parte intermedia della forchetta indicativa di 125-155p per azione.

Tale corrispettivo implica un introito di 231 milioni di sterline circa per i 165 milioni di azioni vendute da Old Mutual. Considerando il flottante, il titolo ha una capitalizzazione di mercato di circa 2,76 miliardi di sterline.