QuattroR Sgr acquista la maggioranza di Trussardi Spa

editato in: da

(Teleborsa) – Il Marchio Trussardi è ora per il 60% del fondo QuattroR. L’acquisizione della maggioranza della società da parte della SGR è stata finalizzata in data odierna ed è stata effettuata attraverso la creazione di una Newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi al 30%(controllore dell’86% della holding Finos, azionista unico di Trussardi S.p.A).

Gli istituti bancari finanziatori della Società hanno poi manifestato il loro supporto al riassetto societario e finanziario del gruppo. La presenza di QuattroR è infatti finalizzata a fornire a Trussardi il sostegno economico per lanciare il nuovo piano quinquennale di sviluppo internazionale che vede come obiettivo essenziale il rafforzamento del posizionamento e della visibilità del brand. Tomaso Trussardi, erede della casa di moda, assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della nuova nata.

Il rilancio societario, che punta a far riemergere la griffe nelle categorie di prodotto che hanno reso il marchio Trussardi riconoscibile e noto nel mondo, farà anche leva sulle “brand extensions” e, in particolare modo, su quella nel settore dei profumi in partnership con il Gruppo Angelini.

Ad oggi Trussardi è presente in 47 paesi nel mondo con un fatturato attestato al 2018 di 150 milioni di euro. Presenti poi oltre 160 negozi monomarca in Italia, Europa e Asia e di 1.800 punti vendita multimarca, corner e department store.

(Foto: by Kris Atomic on Unsplash)